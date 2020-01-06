美国造车新势力Fisker Ocean价格公布：约26万元

1月6日下午消息，美国的新能源汽车公司Fisker在CES2020展前宣布了旗下全新纯电动SUV——Fisker Ocean的官方效果图，并宣布新车将于1月7日开幕的CES上首发，该车在美国地区的售价为37499美元起（约合人民币26万元）。

Fisker这个品牌并不像特斯拉那样被一般用户熟知。它的创始人是Henrik Fisker，汽车行业知名设计师，宝马Z8/阿斯顿马丁V8 Vantage/阿斯顿马丁DB9都出自他的笔下。2007年他以自己的姓氏创立了Fisker电动汽车公司，之后设计了电动跑车Karma，依旧走豪华路线。但作为设计师，创业经历并不平坦，他的公司2012年破产了。之后2016年，他再次以自己的名字成立了一家电动汽车公司Fisker Inc，并在去年CES大会上发布EMotion，宣布回归新能源汽车行业。

Fisker Ocean汽车背部

一年前，Henrik Fisker在Twitter上发布了他的全新电动跨界车的首个预告图，到今天这辆车正式落地，也就是Fisker Ocean（海洋），并宣布了了定价和销售日期：2021年下半年。

这车没有再走奢华路线，3.75万美元的价格，在申请了7500美元的美国税收抵免后，其实不到30000美元。这价格明显是对标特斯拉的Modle Y（4.27万美元起售），与沃尔沃的XC40充电版相比更是便宜。

Fisker Ocean汽车顶部加入了太阳能电池板

根据官方说明，这款车的装载80千瓦时的电池组，最大续航里程为300英里（482公里），但并未公布充电时间和具体动力参数。

Fisker会在2021年底开始量产Fisker Ocean，并在2022年“大批量交货”。不过按目前新能源车普遍先发布占坑再一点点改进完善，这车可能还有很长一段路要走。