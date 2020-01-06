原图会泄露个人信息，拍照P图发微博微信原来有科学依据

之前有消息称微信发照片时选择“发送原图”可能会泄露拍摄定位，微信就“发原图泄露位置”再次声明：不要慌，可P完图再发。看来P图再发是很重要的。今天中国移动再次进行科普相关知识。

▲手机App可处理图片

照片的秘密 有哪些？

除了照片中的视觉信息（就是拍的内容），照片还有啥信息？

拍摄位置：位置信息精确到经纬度，可以具体对应为A公园、B小区、C酒店。

拍摄时间：什么时间拍摄，什么时间存储，都有记录。

拍摄设备：使用的是数码相机还是智能手机，是哪个型号的手机，一清二楚。

拍摄参数：有ISO感光值、曝光时间、光圈、焦长等信息，是不是专业的，一目了然……

生物信息：照片中的人物如果露出正脸，或者伸手比“耶”，那么，TA的人脸、指纹等生物特征信息也可能被泄露。

照片的秘密 藏在哪？

人脸和指纹等生物信息是被“看”走了，那么，照片的位置、时间等信息是怎么泄露的？

关键是这个：Exif参数

Exif，中文名叫“可交换图像文件格式”，最初由日本电子工业发展协会于1996年制定，生来就是为了记录数码照片的属性信息和拍摄数据，可以理解为照片的“身份证”。

由于Exif并不是一次生成不可修改，它是可以后期编辑的，所以Exif信息也不是全然可信。但考虑到很多人都是第一次知道照片有个Exif，更别说去修改它了，你的照片发出去，信息一般货真价实。

值得注意的是，只有发送原图才会附带Exif参数，比如被P过的照片就没有了（是不是发现了P图的伟大意义……）

照片信息 危险在哪？

未经同意被收集个人信息！

没有经过授权同意，位置、时间、手机型号等信息就被轻而易举地拿走了，关键还不知道是谁拿走了，什么时候拿走的……

个人信息被用于诈骗！

数据库可将用户的位置信息、人脸、姓名及手机号等信息对应起来，拼凑出更加精准的个人信息。而这些信息一旦被诈骗分子利用，就可能编造更容易获得信任的诈骗脚本，骗子得手就更容易了。

如何“转危为安”？

平台可以设置权限，拒绝第三方爬虫抓取图像信息，或用技术手段对图片进行处理，去掉敏感信息。重点来了，我们能做什么呢？