微软最新专利曝光：Surface Neo上的Windows 10 X应用将更稳定

IT之家1月7日消息 微软在10月2日于纽约举行的Surface发布会上推出了Surface Pro 7，Surface Pro X，Surface Neo和Surface Duo。Surface Neo将采用下一代Lakefield CPU，并将于2020年12月上架。据外媒报道，微软近日获得了一项最新的专利申请，其中提到了一项全新的模拟技术，据悉该技术将可以提高Surface Neo应用程序的开发质量。

这项名为“模拟多屏显示设备”的专利申请由微软于2018年6月提交，由美国专利商标局于2019年12月19日发布。

专利介绍，在将应用程序交付给消费者之前，应用程序开发人员会使用新“模拟器”对其进行测试。现有的模拟器可能会让一些App在Surface Neo之类的双屏设备上显示时出现错误，而该专利的提出则提供了解决这些问题的不同方法。

该专利申请描述了一种全新的模拟程序，该模拟程序可以呈现App在双屏设备中第一屏幕和第二屏幕的三维图形显示。

专利文件进一步显示，双屏设备可能会为加速度计等传感器提供“结构支持”，从专利图中可以看到设备的传感器区域还包括有前置摄像头等，微软在专利中还提到未来的双屏设备的正面至少包括一个环境光传感器和一个深度相机。