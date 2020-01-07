消息称Windows版本2004将拿掉SwiftKey输入法，不再系统集成

IT之家1月7日消息 微软似乎正考虑从Windows 10中删除SwiftKey键盘。目前已有多家外媒发现微软从Windows 10 20H1 2004版中删除了SwiftKey输入法，预计以后的系统版本中也将不会出现该输入法。

早在2016年，微软就收购了SwiftKey，这是一款流行的Keyboard应用，可在Android和iOS上使用。该公司后来将SwiftKey键盘集成到Windows 10中，为Windows 10用户提供了滑动手势，智能单词建议等功能。不过据WinFuture等外媒的消息显示，SwiftKey输入法将从Win10 20H1开始从系统中移除，至少20H2中也不会有。

尽管删除的原因尚不清楚，但它将主要影响Windows 10平板电脑用户。不过，移除SwiftKey并不意味着Windows 10不会配备触摸键盘界面，只不过键盘不是SwiftKey了。不过微软官方目前尚未给出正式的声明。

SwiftKey是Android和iOS上最好的键盘应用程序之一：该应用程序最近在Google Play商店中的安装量突破了5亿，如果微软真的打算将该输入法从系统中删除，那么微软应该是为Windows 10平板电脑用户提供了另外的替代方案。