微软SwiftKey输入法iOS版更新：新增语音输入及GIF“热搜”功能

IT之家11月9日消息 微软SwiftKey输入法iOS版日前已经更新至v2.7.0版本。本次更新新增语音输入及GIF“热搜”功能，能看到你所在地区的热门GIF表情图画。

SwiftKey是微软的智能键盘，可以学习你的写作风格，因此你可以更快地打字。当你加入使用SwiftKey键盘的全球数百万用户时，可以输入、发送文本并发送GIF、贴纸和表情符号。

微软SwiftKey下载地址：点此前往（App Store商店）