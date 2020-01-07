华硕笔记本首发AMD 7nm H处理器，A面特效玩出花

IT之家1月7日消息 AMD今天正式推出了7nm工艺的H系列处理器，R7 4800H移动标压处理器达到了8核16线程，号称性能达到桌面级。在现场，AMD还表示华硕笔记本将首发新款H系列处理器。

AMD在现场展示了这款笔记本，正面采用了三边窄边框的设计，A面没有Logo，但似乎加入了LED灯效，可以展示多种图案，如“ROG❤AMD”。

据Video Cardz报道，首款搭载AMD Ryzen 7-4800HS处理器笔记本型号为华硕Zephyrus G15。

据了解，华硕Zephyrus G15笔记本采用了银灰色配色，整体尺寸为360 x 252 x 19.9 mm，重量为2.1 kg。这款笔记本采用了15.6英寸屏幕，介绍称屏幕有两个版本可以选择，第一个是1080p IPS 144Hz屏幕，第二选择目前只提到了具有144Hz刷新率。

硬件方面，华硕Zephyrus G15笔记本搭载AMD Ryzen 7-4800HS处理器，可选英伟达RTX 2060 6GB或英伟达GTX 1660 Ti 6GB显卡；此外还具有最高32GB DDR4 3200 MHz内存，最高1TB M.2 NVMe SSD等。