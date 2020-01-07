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华为P40 Pro保护套上手视频曝光：矩形后置摄像模组，无3.5mm耳机孔

2020/1/7 8:13:15来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月7日消息 目前有关华为P40系列新机的爆料逐渐增多。继早前有关华为P40 Pro的钢化膜照片以及渲染图曝光后，近日再度有博主放出华为P40 Pro手机壳的上手视频，一起来看一下。

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据该名推特博主介绍，目前可以确定的是华为P40 Pro将采用矩形后置摄像模块，没有预留3.5mm耳机孔。从视频来看预计华为P40 Pro将采用单排扬声器孔设计，位于底部接口左侧。值得注意的是视频中似乎并没有为P40 Pro预留虚拟音量条的位置。整体设计和另一款最新曝光的华为P40 Pro手机壳照片类似。

根据此前余承东的说法，华为P40/Pro将于2020年3月在法国发布，而且P40系列的设计将会是“前所未有”。另外，余承东还表示华为P40系列将会以常规销售渠道在欧洲开卖，系统方面P40系列将继续使用基于Android的EMUI操作系统。 

配置方面，爆料称华为P40 Pro显示屏尺寸为6.5英寸至6.7英寸，采用曲面设计。同时华为P40 Pro所采用的潜望式长焦镜头CIS规格为8MP，镜头规格为1G2P，菱镜数量与镜子数量分别为1个和2个，拥有f4.0光圈与10度视角（FOV）。有消息称，华为P40 Pro将使用与Mate30 Pro一样的虚拟音量条设计，P40则继续使用实体音量键设计。

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关键词：华为P40 Pro

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