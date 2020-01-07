微信PK脸书：论对经济影响力前者是后者逾2倍

论对所在国GDP（国内生产总值）的影响而言，微信的影响力是脸书的约2.4倍。这一数据是根据美国麻省理工学院的一项研究以及中国信息通信研究院产业与规划研究所的报告中的数据得出的。

暂停使用Facebook 1个月可以获得67.46美元补偿，有人愿意吗？

这是由麻省理工学院研究人员埃里克·布林约尔松（Erik Brynjolfsson）团队提出的一个问题，它可能有助于经济学家更好地衡量免费的新技术对经济和消费者生活的影响程度。

布林约尔松研究团队估计，如果按给用户带来的好处计算，Facebook每年能够拉动美国GDP增长0.11个百分点。布林约尔松研究团队在美国经济协会年会上宣读了这一论文。

论文回答了经济学家面临的一个更大的问题：技术对人们生活的改善作用有多大？传统上，经济学家通过计算创新对人们收入增加的影响回答这一问题，答案通常显示了GDP（一种不够完美但合理的指标）的增长。

但是，当改变社会的是免费技术时，回答这一问题的难度会大大增加。当然了，“免费”产品和服务也是有隐形成本的。

Facebook、Twitter、GPS地图服务等手机应用都是免费应用，它们不会体现在GDP数据中，也不会体现在传统的工作效率衡量指标中——虽然它们确实改善了我们的生活、提高了工作效率。

为解决这一问题，布林约尔松研究团队首次进行了一系列实验和调查，以搞清楚部分免费产品和服务在人们心目中的货币价值。他们使用一种他们称之为GDP-B的指标——不是基于真正的成本而是基于感知利益。

他们发现，在有代表性的美国网民样本中，暂停使用Facebook 1个月的代价中位值是56.9美元。

在荷兰进行的调查中，他们发现Facebook旗下WhatsApp应用最值钱，暂停使用1个月需要补偿用户令人惊愕的535.73欧元；Facebook以约100欧元的“价值”排在第二位；Twitter“价值”不足1欧元。

微信带动信息消费2097亿元

与Facebook相似，微信也是一款免费的社交应用，对我国的社会、经济产生了重大影响。中国信息通信研究院产业与规划研究所发布的2017年数据显示，微信拉动信息消费2097亿元——占到我国当年GDP（820754亿元）的约0.26%，占到同期我国信息消费总额的4.7%。另外，微信还带动传统消费3339亿元——占到GDP的0.4%。微信还带动社会就业规模2030万人，其中直接就业496万人，间接就业1534万人。调查还显示，93.8%的用户表示微信给生活带来了便利。