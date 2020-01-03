微信公开课PRO“藏宝图”暗示微信更多新功能等待发掘

IT之家1月3日消息 作为微信开发者及生态成员的年度盛会，2020年微信公开课PRO将以“未完成Always Beta”为主题并于2020年1月9日举行。官方今日也释出一张微信“藏宝图”，其中包括有微信公开课PRO各个展区的看点。

值得注意的是图片中再次提到了微信与直播间“擦出的花火值得期待”，这也从侧面表示微信下一步或准备入局直播。先前曾有消息称微信准备以小程序的形式打造自己的直播平台，相信此次微信公开课PRO也将为各位揭晓答案。除此以外途中还包含有“飞机上买买买”等已经/等待支持的新鲜功能，这些功能官方或将在微信公开课PRO上与大家分享最新的研发进展。

官方提示：

①苹果树下你和我，带着创造的灵感一起出发吧。

②国风、音乐、竞技、公益……小游戏有趣又有爱。还可以现场体验成为开发者，零基础做个小程序和小游戏。

③手机里读书，带着知识移动。

④成语接龙里有AI？认真听听声音？你对谁将和你对战一无所知。

⑤高科技变身情绪树洞，告诉我们你今天心情如何？

⑥在充满智慧的校园里面生活和学习，想象力跟现实没有隔膜。

⑦聪明人无限，企业微信的智能在这里看。

⑧在飞机上穿越山河，还可以用微信支付买买买。

⑨微信与直播？能擦出的花火值得期待。

⑩智能设备，你值得体验。还有微信小程序玩转智能硬件？科技好玩就对了。

⑪出租车穿过这座未完城，发票居然可以下车之后再开？

⑫这样的小店遍布中国大江南北，同样微信支付二维码也是。

⑬微信周边怎么这么萌？据说那里可以抽盲盒。

⑭创业者人脸墙，看看这里有没有你最熟悉的陌生人？

⑮一条繁荣的大街，汇聚了微信生态里出色的同行者。