听说大家都在等微信2019年度账单？官方来支招了

听说，今天不少朋友，因为支付宝2019年度账单而产生了「我竟然这么有钱」的幻觉。微信时刻官方表示，你们的「微信年度账单什么时候出」的呼唤已经听见了。实际上微信每年不会单独出年度账单，但是在微信里的确有这么一个账单存在，它只有单纯的消费数据。

如何查看微信年度账单？

入口一：微信支付账单

在微信打开「我——支付——钱包——右上角账单」，进入你的花钱流水账页面。

点击右边的「统计」，每个月的开支统计让你马上膨胀，进入瞳孔放大的震惊状态：

我哪来这么多钱！我咋花了这么多钱！

朋友，自己剁的手心里没数吗？底下的支出排行榜就是答案。

微信还将全年支出做成了贴心的柱状对比图。2020年，这些高居不下的月份，就该注意注意啦。

入口二：「微信记账本」小程序

更机智的朋友，早就知道微信支付支持「微信记账本」小程序自动同步账单。

微信搜一搜「微信记账本」小程序，马上就可以直面这一年的年度花费。

每个月钱都花在哪里，是餐饮、购物还是红包，账单分析通通一清二楚。

在这里IT之家编辑注意到可以单独查看2019年发出多少红包，收到多少红包；不过转账还是只能单个月查看，除非是打印下载账单。

「微信记账本」甚至可以开启记账日报推送。每天起床，看看自己前一天的开销统计，养成定期复盘的理财好习惯。

不看不知道，自己原来这么有钱能花钱！你的2019年度账单花了多少？