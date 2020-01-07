CES 2020：英特尔发布独立显卡DG1/Tiger Lake处理器，基于新Xe架构打造

IT之家1月7日消息 CES 2020于北京时间1月7日-10日（当地时间1月7日-1月9日）在美国拉斯维加斯举行，英特尔在展会首日召开了新闻发布会，向大家展示了自家在AI、自动驾驶、PC硬件方面的新品以及相关技术研发的最新进展。

新闻发布会上，英特尔CEO司睿博（Bob Swan）展示了旗下Mobileye公司研发的汽车自动驾驶导航系统、利用第二代英特尔至强可扩展处理器上集成的人工智能加速技术协助的美国红十字会“缺失地图”项目。

智能驱动的移动计算

发布会上英特尔公司执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant发布并演示了研发代号为Tiger Lake的英特尔最新酷睿移动处理器：基于全新英特尔Xe图形架构打造，英特尔10nm+制程工艺加持，内置图形显卡性能大幅优化，AI性能同样获得提升。除此以外新处理器还将集成Thunderbolt 4并获得吞吐量4倍于USB3的性能。首批Tiger Lake产品预计于2020年晚些时候出货。除了代号为Tiger Lake的英特尔最新酷睿移动处理外，英特尔公司图形架构和软件副总裁Lisa Pearce还预览了英特尔首款基于Xe架构的独立图形显卡（研发代号：“DG1”）。

据官方介绍，目前已有25款设计通过了英特尔的“雅典娜计划”认证，包括首批两款经“雅典娜计划”验证的Chromebook——华硕Chromebook Flip（C436）和三星Galaxy Chromebook。预计今年还将验证50多款设计，包括Windows和Chrome两类，并为双屏PC制定技术规范目标。Gregory Bryant还发布了英特尔最新概念设备预览版，这是一款外形可折叠的OLED显示器（研发代号：Horseshoe Bend）。该产品基于英特尔即将推出的Tiger Lake移动处理器，尺寸与12英寸笔记本电脑相似，配有折叠式触控屏，展开后可达17英寸。

智能驱动的业务转型

会上英特尔公司执行副总裁、数据平台事业部总经理孙纳颐（Navin Shenoy）宣布，将于2020年上半年推出的第三代英特尔至强可扩展处理器。与之前的产品系列相比，其AI训练性能提升了60%。

孙纳颐还表示，英特尔将借助3D“运动员追踪”技术，为东京2020年奥运会提升运动员及观众体验：3D“运动员追踪”（3DAT）使用高度灵活的摄像头捕捉运动员的姿势和动作，然后应用以英特尔DL Boost优化并由英特尔至强可扩展处理器驱动的算法，从生物力学机制的角度对运动员动作进行分析。该技术将应用于2020年东京奥运会100米及其它短跑项目的视频回放中。

除此以外英特尔正和体育产业展开合作，未来将以“体三维视频”的方式向观众提供全方位无死角视野，观众可以选择从任何有利位置和运动员视角以流式传输的方式在其设备上观赛。据悉，英特尔的现场演示所产生的数据超过了3TB/分钟，其数据演算能力可见一斑。