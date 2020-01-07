魅族发布Flyme 8新春体验版：指纹解锁界面格外“酷炫”

IT之家1月7日消息 新春佳节将至，今日魅族Flyme正式发布Flyme 8新春体验版，包含有诸多全新优化内容。

据悉，此次魅族Flyme 8新春体验版中新增了新春系列息屏先后四、锁屏农历日期显示以及多套全新指纹解锁动画，同时Aicy纵览功能还新增了课程卡片，Meizu Pay现在也可实现交通卡迁移。

据悉，此次魅族Flyme 8新春版还优化了16th Plus、16th、16X待机耗电异常的现象，优化了16s Pro、16s部分场景下第三方应用的冻结机制，修复了16s Pro、16s长时间使用导致内存占用过高的卡顿现象，并解决了没有设定闹钟但状态栏显示闹钟图标等问题。

官方优化内容如下：

•系统

新春息屏显示风格，祝魅友在新的一年有财、有爱，福气满满

支持16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X、16T、16Xs

路径：设置_显示和亮度_息屏显示_显示风格

新增屏幕指纹解锁动画，每次碰触都有美好绽放

路径：设置_指纹、面部和安全_指纹识别_指纹解锁动画

锁屏界面新增农历日期，更符合国人记忆习惯

路径：设置_通知和状态栏_锁屏显示农历日期

支持长重按mBack息屏，重现实体按键体验

支持16s Pro、16s、16th Plus、16th、16 X

•Aicy纵览

智能检测课程类App并自动添加卡片，支持多种插件样式，汇聚你的关注

首批课程类App已支持：超级课程表、课程格子、WakeUp课程表

•相机

16s后置摄像智能扫码，扫描、识别、跳转一步到位（其余机型后续上线）

16s自定义快捷菜单，将常用模式拖动至首页，拍照更顺手（其余机型后续上线）

路径：相机_更多_右上角编辑

•图库

新增新春贴纸，把新年期许融合到自拍、合照里，有趣有个性

路径：图库_图片编辑_贴纸

•文件管理

16s新增“使用默认文件预览功能”选项，高效查看文稿

路径：文件管理_右上角_设置

•Meizu Pay

16s Pro、16s交通卡新增“重庆畅通卡”，出门带上手机就够了

同一账号下可将交通卡迁移至不同的魅族设备上，减少重复开卡支出

目前已支持：郑州、广西、岭南通

问题改进

优化16th Plus、16th、16 X待机耗电异常现象

优化16s Pro、16s部分场景下第三方应用的冻结机制

修复16s Pro、16s长时间使用导致内存占用过高的卡顿现象

解决没有设定闹钟但状态栏显示闹钟图标的问题

解决家庭守护主页不显示已守护关系的问题

解决打开小程序游戏不进入游戏模式的问题

解决部分机型使用蓝牙SBC编码存在杂音的问题

解决使用海外运营商SIM卡，拨号盘无法运行USSD代码进行充值的问题