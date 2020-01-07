【IT之家开箱】华硕灵耀X2 Duo双屏笔记本图赏：全新视觉

IT之家1月7日消息 华硕灵耀X2 Duo笔记本现已正式上市，采用与灵耀X2 Pro相同的双屏技术，在C面加入了一块12.6英寸与主屏等宽的触摸屏，目前已开启预约。现在IT之家已经拿到了这款华硕灵耀X2 Duo双屏笔记本，带来开箱图赏。

华硕灵耀X2 Duo配备第二块全屏ScreenPad Plus，可与主屏进行无缝的操作交互，在扩大视野的同时实现多任务处理。ScreenPad Plus内置多种工具，支持将应用窗口同时在两块屏幕上显示，也可设置成三个独立区域。使用者还能通过自定义应用程序组，在任务组图标一次打开多个应用程序。

华硕灵耀X2 Duo使用金属+复合材质机身，其机身厚度为19.9mm，配备全尺寸背光键盘，采用14英寸1920×1080分辨率IPS显示屏，拥有16:9显示比例、72% NTSC色域覆盖、178°广视角以及约300nits的显示亮度，支持华硕Tru2Life增强视频技术。

配置方面，华硕灵耀X2 Duo搭载第十代英特尔酷睿i7处理器i7-10510U，采用英伟达GeForce MX250独显，配备16GB内存与1TB PCIe x4 SSD，内置70Whr大容量4芯电池。