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快到爆！华硕ROG发布360Hz电竞游戏显示器：配置高级 G-Sync处理器

2020/1/6 13:12:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月6日消息 去年华硕首次发布360Hz游戏显示器时，那还是愚人节的恶作剧。在CES2020国际消费电子展上，华硕展示了真实的产品：一款24.5英寸1080P游戏显示器，该显示器采用Nvidia的G-Sync技术，支持360Hz的刷新率。华硕声称这是全球首款采用G-Sync技术的360Hz游戏显示器，其设计充分考虑了电子竞技和竞技游戏的需求。

目前144Hz和240Hz在大多数专注于游戏的显示器中非常常见，但你可能想知道为什么还要使用360Hz显示器。当然，你需要强大的GPU来达到配置需求，才会注意到帧速率类型的差异，并且你需要玩《守望先锋》或《CS：GO》等竞技性游戏才能真正利用360Hz显示屏。

华硕ROG Swift 360Hz面板以1080P分辨率运行，这无疑将有助于提高帧速率，而Nvidia内置了“高级G-Sync处理器”。华硕和Nvidia在显示器上合作以解锁更高的帧频。

英伟达（Nvidia）声称，这些更高的帧速率可通过游戏中更流畅的动画改善目标跟踪，减少撕裂和重影，并且可以让玩家更早看到敌人。延迟的任何减少，即使只是几毫秒，都将在竞技性游戏中产生巨大的变化。这款360Hz显示器每2.8毫秒显示一次游戏帧，速度可能是普通显示器或电视的六倍。

 Nvidia声称与普通的60Hz显示器相比，flick shot提高了37％，因此这种改进应该是明显的。

华硕ROG Swift 360Hz显示器将于“今年晚些时候”上市，而且华硕尚未提供确切的发售日期或定价。

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关键词：华硕显示器CES2020

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