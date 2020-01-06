柳传志退休后首现身，与马云一同为乡村教师颁奖

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1月6日晚间消息，2019马云乡村教师奖颁奖典礼今晚举行，100位获奖乡村老师将接受表彰。半个月前刚宣布退休的联想创始人柳传志首度现身典礼，与马云一同为教师颁奖。
马云表示，乡村教师大多来自偏远山区，很多人没看过大海也没坐过飞机，只有老师开阔了眼界，孩子才能拥有梦想。这也是他在三亚举行颁奖典礼的初衷。
据介绍，今年现场还新增了15位入选师范生代表。从乡村教师计划到乡村校长计划，再到乡村师范生计划，马云的乡村教育人才计划之路正在不断完善。
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