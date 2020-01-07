2499元至3099元，realme真我X50 5G正式发布

IT之家1月7日消息 在2019年，realme手机全年出货量超2500万台，年出货量同比增长500%+，2019年Q3 realme手机全球出货量排名位列第7。realme还制定了2020年的小目标：2020年，全球增长率超100%。realme真我X50新机今天下午发布。

realme真我X50手机8GB+128GB版本2499元，6GB+256GB版本2699元，12GB+256GB版本2999元，12GB+256GB大师版3099元，今日16点现货抢先购，1月14日0点正式开售！

realme X50系列手机配备了极地和冰川颜色，白雪与阳光反射出银色极地，浮冰与海水交织出蓝色冰川，这些属于大自然的色彩，呈现于3D四曲面玻璃背板上。

realme X50系列全系标配120Hz畅速屏，比主流60Hz屏幕每秒显示多一倍画面信息，更流畅跟手。目前超过30款应用支持120Hz模式，数量还在持续增加中。采用6.57英寸广角双摄全面屏，20:9修长比例，90.4%的屏占比，第5代康宁大猩猩玻璃。

realme X50搭载高通首款集成式5G芯片“骁龙765G”，采用7nm+EUV制程工艺，整体功耗降低35%。图形处理性能提升40%，AI运算能力翻倍，还支持全速电竞模式，游戏自动预判优化，系统级游戏防卡顿2.0等。

realme X50支持SA及NSA双组网模式，n1/n41/n78/n79等主流5G频段全覆盖，同时采用了smart 5G技术，智能调度网络需求，同时支持5G和双Wi-Fi连接，确保网速的流畅。

realme X50采用五重立体冰封散热设计，100%覆盖核心发热源，内置8毫米液冷铜管3.0，散热能力大幅提升。

还支持VOOC 4.0闪充增强版，30分钟完成70%的充电。

在配置存储方面，realme X50手机搭载了6GB+256GB存储，8GB+128GB存储，12GB+256GB存储。

reamle X50手机前置双挖孔广角双摄，提供105度超广视角。后置6400万变焦四摄，加入1200万长焦镜头，实现最高20倍混合变焦。前后置采用了全新UIS超级视频防抖Max。

realme X50采用精密侧边指纹解锁方案，能做到点亮屏幕的同时完成手机解锁；搭载双频GPS，定位更快更准，导航不漂移；超线性扬声器、多功能NFC等全面配置。

realme真我X50大师版发布，这一次，深泽直人从生活中流动的金属形态提炼灵感，重新定义点与线。经典的镀铟工艺，实现动态折射的金属光泽。精加工工艺雕刻出纳米级同心圆、平行线金属纹理，让金属和玻璃呈现出独特的混搭风格。

realme真我X50首发全新realme UI，基于Android 10系统，在设计、功能、性能优化上打造 “畅速潮玩”的系统体验。realme所有在售机型均可获得升级，realme UI兼具轻、快、省。