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马云谈“并校”：并校不是一并了之，关键是建整套体系

2020/1/7 16:31:36来源：新浪科技作者：大鹏责编：孤城评论：

1月7日下午消息，马云和近百位企业家召开了乡村教育午餐会，围绕推进乡村寄宿制改造与合理并校展开了讨论。

“并校可让资源集中”

马云认为，并校的真正目的是给农村孩子一个公平优质的教育机会，“以前一个教学点是一个老师、十几个孩子；并校以后，学生多了、老师多了，资源可以集中”，“并校不是一并了之，里面涉及到一系列配套，良好的寄宿环境，生活老师的配备，课外活动的设置，心灵的关怀。”

马云认为，农村寄宿制学校应该是“家校合一”，是“教”和“育”的结合，“在城里面，‘教’以学校为主，‘育’以家庭为主，农村寄宿制学校是‘家校合一’，既要教得好，还要育人，所以生活老师要培训，要担当起父母的角色，给孩子以爱，培养好的生活习惯。建一个学校、建一个宿舍是容易的，但是把这套体系建起来，这才是我们对农村地区家教合一的关键点。”

“依然认为并校是国家战略”

“我依然认为并校是国家战略，我希望寄宿制学校是一个整合社会资源的平台，做寄宿制学校不是一个人，不是一个企业能够做，要整合各地资源。”马云说。

从如何改造宿舍到如何合并教学点，现场企业家结合自身经历提出建议。慧科教育集团董事长方业昌说，在做高等教育和职业教育的过程中，他发现高等教育、职业教育的很多源头来自于乡村教育，因此试图从乡村教育源头开始，帮助这些学生们。“并校过程中要抓住人才，怎么样培养校长和老师这个群体，是这里面对人才和组织最大的支持”。

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关键词：马云并校

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