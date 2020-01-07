蚂蚁金服竞争新加坡数字银行牌照，如何凸显马云雄心

1月7日消息，据外媒报道，新加坡首批虚拟银行牌照的申请工作已经告一段落，到目前为止，共有5家公司申请这些牌照，包括马云旗下的蚂蚁金服，此举凸显了他的新雄心。

与全数字银行牌照（digital full bank license）不同，蚂蚁金服申请的是“数字批发银行牌照（digital wholesale bank license），它不允许进行储蓄存款业务，但可以从企业接受活期账户存款。所需资本只有1亿新元，外国参与者也可申请。

作为数字银行领域的新进入者，蚂蚁金服在金融方面拥有全面的专业知识。而且它似乎在追求一种谨慎的战略。

毕竟，阿里巴巴旗下的Lazada正在新加坡和东南亚其他地方经营网店，拥有足够的支付选项来支持其业务。Lazada与花旗集团签署了联合品牌信用卡协议。就在三个月前，星展银行(DBS)和华侨银行(OCBC)还向从Lazada购买的消费者提供分期付款计划。

向普通人提供财富管理服务（包括算法产生的财务建议），可能是一种更有利可图的尝试。但对马云来说，真正的赌注在其他地方，而且这是一场更长期的赌博，即企业现金管理才是数字颠覆潜力最大、最有利可图的领域。

以这个过程中资金划转为例，麦肯锡公司的数据显示，亚太地区银行每年为此类转账产生850亿美元的手续费，其中三分之二来自企业之间和个人之间的转账。如果新加坡金融管理局的数字货币计划取得成功，那么笨重而昂贵的代理银行链条将会被绕过。届时，跨境支付将使用加密货币进行结算，钱不会再卡在中间的某个地方。

与接受存款或利用分析技术向千禧一代发放小额贷款相比，在新加坡等全球主要贸易和银行中心将这些数字货币投入企业和机构使用，代表着更大的机会。通过放弃收取小额存款的特权，马云只需动用其他挑战者必须投入的一小部分资金。即使蚂蚁金服在新加坡银行业的崛起尚需时间，他也有足够的耐心等待。