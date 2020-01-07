realme今年将推出电视品类

1月7日消息，今天realme在京发布了旗下首款5G手机realme X50。不仅如此，realme还在此次发布会上公布了2020年的发展目标和未来发展重点。realme CMO徐起在会后接受网易科技等媒体采访时表示，realme的目标要成为全球TOP级别的手机品牌。目前，realme品牌创立一年半，全球手机品牌市场份额排名第七。

目标：全球TOP级手机品牌

“创业一年半，我们还健康着活着。”realme创始人、CEO李炳忠在回顾创业这一年半的辛酸与成绩时感慨道。

realme活着而且成为全球增长最快的手机品牌。数据显示，2019年第三季度，realme成为了全球出货量第七的智能手机品牌，单季手机出货量超过1000万台。到目前，realme已经进入了全球22个国家及地区，在很多市场。realme成为全球成长速度最快的智能手机品牌。

李炳忠透露，2019年realme总出货量达到2500万台，年同比增长超过了500%。完成了当初定下的“突破2000万”的任务目标。

虽然取得了不错的成绩，但李炳忠表示手机行业已经不再是红海，而是一片血海。realme还是个婴儿，刚刚起步，因此，每走一步都战战兢兢、如履薄冰。“只有在血海中活下来，才有机会看到远方的星辰大海。”

realme CMO徐起也表示，能够成为全球第七品牌，对realme来说既是鼓舞又是鞭策。因此，realme要调整心态和目标，要再进一步，获得更多消费者喜爱，保持谦逊的姿态。同时，realme要努力成为全球TOPO级别的品牌。

从时间上来看，正如李炳忠所说，realme还仅仅是个婴儿。realme在2015年5月份成立，初期主打进入印度、印度尼西亚、马来西亚十多个国外市场。2019年5月份，成立一年周之际，李炳忠宣布，realme正式回归中国市场，并将中国市场定位为战略性市场，是不可或缺的一块市场。

其品牌理念“敢越级”，定位年轻人喜欢的产品，性能越级、设计越级、品质越级。

2020年将推出电视品类

据了解，在2019年12月底，realme刚刚开完了公司内部战略会议，定下了2020年的目标：realme能在全球保持超过100%的增长。这意味着2020年realme的手机销量就要突破5000万部。

如何实现如此高的增长？李炳忠将希望寄托在了“5G”和“AIoT”上，而这也成为realme未来发展的重点。

在5G方面，李炳忠表示realme在2020年中国市场将全面切入5G产品，不再推出4G产品。

“这看起来是一个非常激进的决定，但对realme来说，这个决定不算太难。因为realme非常年轻，我们几乎可以说，是目前包袱最轻的5G玩家。”李炳忠表示。

徐起透露，realme今年将实现5G的全线覆盖，realme一定成为首批完成全线布局的品牌。也就是说2020年realme将有1500-2000元价位档的5G手机产品推出。

不仅如此，今年realme还宣布正式进军IoT领域。李炳忠表示，realme将围绕个人、家庭、出行三大场景，推出更多全方位的IoT产品，其中包括音频类、可穿戴设备、电视、生活周边类产品。

此前就有消息传realme将在2019年年底推出智能电视，率先在印度发布。虽然时间上有些问题，但据徐起透露，2020年realme一定会推出电视品类，具体商业模式和后端供应链问题还在探索阶段，并未有绝对定论。