【视频】CES 2020：狂发新品的联想，墨水屏、折叠屏全都有！ThinkBook Plus&Thinkpad X1 Fold上手体验

Hello，大家好！我是IT之家的水水。CES 2020首日的展会现场热闹非凡，各种吸引眼球的智能设备相继亮相。老牌PC厂商也带来了它们的首秀，两款便携式设备新品同时登场。它们分别是：A面拥有11寸墨水屏的ThinkBook Plus和能够在平板和折叠屏笔电之间自由切换的Thinkpad X1 Fold。前者可是说是为数不多在笔记本A面添加屏幕的产品，它所配备的11寸电子墨水屏，不仅支持手写笔，Wacom数位板模式，也可以接收各种通知提醒，甚至使用kindle等应用程序阅读电子书等操作；而后者则更多担任的是平板电脑的角色。它可以在平板电脑模式和完整PC模式之间来回切换，平板模式下内容会全屏显示，并使用Windows 10X系统UI，而折叠起来并连接磁吸式蓝牙键盘，又化身一台功能完整的Win10 PC。现在，外媒MrMobile [Michael Fisher]简单上手了这两款产品，IT之家为该视频添加了中文字幕。想要了解ThinkBook Plus和Thinkpad X1 Fold的更多信息，赶紧点开下面的视频一探究竟吧：

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另外，水水上午发布的CES 2020新品：Alienware Concept UFO 上手体验视频，大家也可以去围观一下哦！

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