2020年十大科技预测

北京时间1月7日晚间消息，国外媒体对2020年全球科技市场做出了十大预测，其中包括5G版iPhone推迟到2021年上市、Salesforce CEO辞职、特斯拉“好上加好”、迪士尼+超越Netflix、Slack刚上市就被收购、微软Azure继续蚕食亚马逊AWS份额，以及半导体将“吞噬”整个世界，等等。

1.5G版iPhone被推迟

许多人认为，苹果将在2020年晚些时候推出5G手机，从而又迎来一个“增长年”。但我们认为，苹果今年将错过5G，其首批商用5G iPhone将在2021年上半年出货。这让苹果在竞争中落后了一年多，因为三星、华为和其他公司已经在销售5G手机。

大多数人没有意识到的是，这一延迟主要源自射频（RF）系统的复杂性，以及苹果对高通以外供应商射频系统的长期依赖，而高通的5G-RF是唯一支持“毫米波”（mmWave）5G网络的系统。这可能会推迟5G iPhone的推出，将苹果的5G增长机会推迟到2021年。

注：投资研究公司Susquehanna昨日也发布报告称，支持“毫米波”5G网络的iPhone要等到2020年12月或2021年1月才能推出。

2. Salesforce CEO马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）辞职

贝尼奥夫曾直言不讳地表示，他要解决无家可归和旧金山湾区高生活成本等问题的雄心。鉴于Salesforce在2018年已经采用联席CEO架构，我们认为，2020年很可能是贝尼奥夫担任CEO的最后一年。

基思·布洛赫（Keith Bloch）已担任一年多的联席CEO，布雷特·泰勒（Bret Taylor）被提升为总裁兼COO，贝尼奥夫似乎越来越有可能效仿他之前的老板拉里·埃里森（Larry Ellison，甲骨文创始人），转任董事长，将Salesforce的巨大增长雄心交到他新任命的高管手中。

3.特斯拉“好上加好”

尽管人们对特斯拉的皮卡车Cybertruck非常着迷，但对于特斯拉而言，Model 3还是重中之重。由于第四季度的出货量超过了11.2万辆（主要是Model 3），特斯拉在刚刚过去的2019年表现不俗。但2020年，随着Model Y车型的推出，以及不断拓展美国市场以外的业务，预计特斯拉将出现爆炸性增长。Model Y是一款备受期待的小型跨界车，定价与Model 3相当。

4.量子计算将吸引投资者

我们听说过许多关于量子计算的事情，例如，它可以执行一项传统计算几乎不可能完成的任务。量子计算的想法已经逐渐从遥远的未来转变为即将到来的解决方案，亚马逊和微软等公司已经在2019年第四季度推出量子服务。

最终，量子计算将被用于解决一些复杂问题，如优化制药分子化合物、高级密码学、金融建模和人工智能测试等传统计算机无法完成的任务。未来十年，它将产生令人难以置信的影响，而2020年应该是进步和投资的重要一年。

5.迪士尼+超越Netflix

在苹果和迪士尼等其竞争对手进入流媒体视频市场之前，凭借超过1.4亿全球用户，Netflix的主导地位似乎是不可撼动的。有些人可能认为，这场新的竞争最终会给Netflix带来麻烦。但我们认为，这已经给Netflix带来了麻烦。而且，在2020年还将成为一个重大麻烦。

迪士尼+在上线的第一天就吸引了1000万订阅用户，凭借最好的工作室和内容，迪士尼今年将给Netflix带来一个大麻烦。虽然其订阅用户总量在2020年不会超越Netflix，但迪士尼最终将脱颖而出。此外，苹果也可能在短短数年内超越Netflix。换言之，在短短几年的时间里，Netflix就将其第一降至第三。

6.Slack刚上市就成为被收购对象

企业通信初创公司Slack上市，是2019年最令人兴奋的“直接上市”交易之一，但其表现却有点平淡无奇。由于营收放缓，大客户获取情况欠佳，尽管2019年的股市表现强劲，但Slack股价却比直接上市价格低10%以上。

此外，尽管Slack的易用软件拥有少量忠实客户，但微软、思科、Webex和其他实力雄厚的企业级公司让Slack的盈利之路变得模糊不清。因此，如果看到Slack在今年被收购，我们丝毫不会感到惊讶。

7.微软Azure继续蚕食亚马逊AWS

随着云计算竞争的持续，微软Azure将继续蚕食亚马逊AWS的市场主要地位。当前，公共云还没有达到25%的市场饱和度，好消息是这两家公司都将继续保持其强劲的增长轨迹。但我预计，到2020年底，Azure将从AWS手中夺取高达3%的市场份额。

事实上，从2018年开始，AWS就在流失市场份额，而2019年只是这一趋势的延续。但2020年，AWS将流失更多市场份额，我预计约为3%，这也是迄今为止AWS让给竞争对手的最大份额。

8.谷歌和Facebook面临隐私方面的巨额罚款

去年，谷歌因隐私方面的反垄断行为被欧盟罚款超过17亿美元，Facebook在美国因侵犯隐私被罚款约50亿美元。今年，加州实施了新的隐私法案，这应该会在未来几年成为全美数据隐私政策的典范。这部法律凸显了全球对数据隐私的关注，我预计，2020年将是围绕企业隐私行为进行全面调查和诉讼的重要一年。

随着隐私成为更大的人权讨论的一部分，我预计今年针对Facebook和谷歌的索赔金额将到达数十亿美元，因为这两家公司都在继续解决海量数据收集和赚钱能力之间的问题。

9.亚马逊Alexa将主宰消费者AI

2020年CES展会将是Alexa展示“走进各种设备”的机会，从咖啡机到淋浴喷头，再到典型的电子产品，如耳机和电视。在去年推出“Ask Alexa”之后，我们就说过，亚马逊的消费电子业务拥有更大的商机。

10.半导体“吞噬”整个世界

芯片，而不是软件，可能成为2020年最大的新闻，因为上述预测中的每一个都基于半导体之上，它使设备、应用和企业成为可能。随着5G、人工智能（AI）和移动计算等趋势推动面向企业和消费者的设备爆炸式增长，英特尔、AMD、英伟达和高通等全球最大的半导体公司都将受益匪浅。