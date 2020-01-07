豪威发布1/1.3英寸手机CMOS：4800万像素，芯片级HDR

IT之家1月7日消息 根据豪威官方的消息，豪威今天在CES上发布了OV48C，这是一款4800万像素的图像传感器，具有1.2微米的大像素尺寸，官方称可为旗舰智能手机相机提供高分辨率和出色的低光拍照性能。

官方介绍称，OV48C是业界首款具有芯片级双转换增益HDR的高分辨率移动CMOS，可以消除运动伪影，并提供出色的信噪比。

豪威市场经理Arun Jayaseelan表示:“高分辨率、大像素尺寸和高动态范围的结合对于旗舰手机相机的夜间模式等功能至关重要，OV48C是行业内唯一提供高48MP分辨率、1.2微米像素、高速和芯片级HDR的旗舰移动图像传感器，可提供优越的信噪比、优秀的微光性能和高质量的4K视频。”

这款传感器的输出格式包括48MP(每秒15帧)，4K*2K视频(每秒60帧)，还支持1080p 240帧/秒以及720p 360帧/秒慢动作。

据悉，omnivision简称OV，美商半导体公司，中文名豪威科技，成立于1995，专业开发高度集成CMOS影像技术。2000年7月在纳斯达克上市。公司的创始人是经验丰富的工业专家，该公司主要创始人多半出身于摩托罗拉，精通微处理器、微控制器、特殊功能逻辑、具有丰富的模拟电路、数/模混和电路设计经验。该公司长期致力于为微电子影像应用设计和提供基于CMOS影像芯片的解决方案。

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