外媒：特斯拉上海工厂投产，中国市场迎来真正的竞争

北京时间1月7日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉中国工厂正式投产，标志着特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在全球推动电动汽车主导地位的目标向前迈出了重要一步，同时也预示着全球最大电动汽车市场（中国）将迎来真正的竞争。

今日，马斯克在耗资数十亿美元建成的上海工厂主持了向中国消费者交付首批中国制造Model 3的仪式。上海工厂是特斯拉在美国以外建立的第一家海外工厂。

本地生产将有助于马斯克利用特斯拉近期在中国的有利发展势头，中国同时也是全球最大的传统燃油汽车市场。凭借并不是很高的价格，特斯拉正大举进军中国市场。特斯拉电动汽车售价并不比蔚来汽车和小鹏汽车等中国本土汽车制造商同类产品高出多少，且远低于宝马和戴姆勒等全球汽车巨头的产品售价。

今日，马斯克还向中国市场介绍了Model Y跨界车，称消费者对这款车的需求可能会超过特斯拉所有其他车型的总和。马斯克还表示，计划在中国建立一个设计和工程中心，这样特斯拉最终就可以在中国开发一款全新的汽车。

分析人士称，中国工厂是马斯克将特斯拉打造成真正的全球汽车制造商计划的基石。该公司去年11月还宣布，计划在德国柏林建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

据悉，德国工厂主要用于生产Model 3和Model Y。该工厂将成为上海工厂之后，斯拉在在海外的第二座电动汽车工厂。

对于特斯拉而言，现在需要做的是，避免重蹈其位于加州工厂的覆辙。在那里，特斯拉在提高Model 3产量的过程中，经历了马斯克所说的几个月的“生产地狱”。在持续达不到马斯克雄心勃勃的目标后，这家电动汽车制造商烧掉了数十亿美元，并在几周内耗尽了资金。

今日盘前交易中，特斯拉股价一度报于459.25美元，上涨1.7%，大有再创历史新高之势。去年，特斯拉股价上涨了26%，略低于标准普尔500指数29%的涨幅。

自去年10月下旬公布出人意料的季度利润以来，特斯拉股价一直在上涨。如今，特斯拉的处境已经趋于稳定，已经解决了限制Model 3最初生产的一些问题，并在美国市场取得了不错的销量。

特斯拉中国工厂的制造总监宋钢介在12月30日表示，该工厂已经在每周组装1000多辆汽车，目标是在2020年将这一速度翻一番。特斯拉曾表示，在工厂一期完工后，计划将Model 3的年产量提高到15万辆，即每周约3000辆，并计划在下一阶段结束后将产能提高到50万辆，不过目前尚不清楚特斯拉具体何时能实现这些目标。

特斯拉上海工厂所在地，距离上海市中心大约90分钟车程，当初还是一个泥泞的地块。自从2019年初破土动工以来，中国工厂在不到一年的时间里就上线了。

在中国，特斯拉还赢得了多种优惠。上个月，上海工厂生产的Model 3被列入有资格在中国免征10%购置税的车辆名单中。它还有资格获得每辆车24750元人民币的政府补贴。

这些补贴帮助特斯拉降低了Model 3售价。特斯拉上周宣布，将把Model 3的起价降低9%至323800元人民币，补贴后降至299050元人民币。将来，该价格可能会进一步下降，因为知情人士称，特斯拉正考虑通过使用更多本地零部件和降低成本来进一步降低车辆的价格。

制造总监宋钢12月30日曾表示，上海工厂目前使用的大约30%的零部件是从中国采购的，特斯拉计划到2020年底将这一比例提高到100%。

优惠后的价格让Model 3更接近中国国内电动汽车制造商的一些车型，比如小鹏汽车最新的P7轿车，起价24万元人民币。补贴之前，蔚来汽车的SUV起价35.8万元人民币。

此外，大众汽车旗下的奥迪计划未来两年开始在中国销售九款新能源汽车，其中一半以上是纯电动汽车。第一款电动车型E-Tron已于11月首次亮相，起步价约为69.3万元人民币。

而戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰于10月份推出了EQC，起价58万元人民币。宝马计划明年开始在中国制造iX3跨界车，并正与一家中国合作伙伴合作，打造电动版Mini。