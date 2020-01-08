联想Windows 10折叠屏PC研发4年：2499美元面向发烧友商务人士

继2019年5月首次对外展示后，在CES 2020上，联想宣布其折叠屏PC产品ThinkPad X1 Fold将于2020年年中正式上市，售价2499美元起。

拉斯维加斯当地时间1月7日上午，联想相关高管接受新浪科技等媒体采访，对这款折叠屏PC产品的具体细节进行了介绍。

与微软、英特尔、LG历时4年研发

ThinkPad X1 Fold屏幕尺寸为13.3英寸，采用英特尔®酷睿™处理器和英特尔®混合处理器且预装Win10系统的版本将于2020年年中上市。联想计划后续为ThinkPad X1 Fold预装Windows 10X系统，以提升用户体验。

据介绍，联想ThinkPad研发团队与英特尔的工程技术团队经过攻关，解决了铰链在机械和电气工程方面的难题。经过对六份铰链设计方案和二十多份优化方案对比研究之后，打造出了设有多个抗扭连杆的铰链系统，这种系统可以控制折叠操作所产生的应力。此外，这一铰链系统再加上轻质合金（包括碳纤维增强框架板）使用户在打开折叠屏幕后可拥有更好的视觉体验。

在折叠屏幕方面，联想与LG Display合作，共同制定折叠屏幕保护技术的新标准。联想集团个人电脑及智能设备商业营销副总裁David Rabin透露，ThinkPad X1 Fold会经过3万次折叠测试，因此消费者可以放心使用。

目标人群发烧友和商务人士

联想全球商用产品组合与产品管理执行总监Tom Butler介绍，ThinkPad X1 Fold重量不到1KG，折叠后可放在随身的包中，续航时间在11小时左右。主要的目标用户是热衷体验最新产品的科技发烧友，以及对便携性会有需求的商务人士。

在使用场景上，联想也专门针对折叠屏进行了优化。比如针对Win10系统专门开发了智能模式切换软件，可以智能分屏显示和操作，以适应新环境中的多种使用场景；除了自身的虚拟键盘之外，联想还提供了蓝牙迷你折叠键盘可做搭配，在折叠状态下，键盘隐藏在系统内部可进行无线充电；在办公场景下，用户也可将该PC放在ThinkPad X1支架上以方便办公，支架预计将于2020年下半年上市，定价信息将于上市前夕公布。

至于ThinkPad X1 Fold的定价与销量，Tom Butler表示首先基于成本，其次定价不是特别高，以让消费者能够负担和使用，并优化后续的体验。销量方面他表示目前还未有具体预期，同时也与市场订单有关。

值得一提的是，除了具备可折叠之外，ThinkPad X1 Fold还支持5G功能。而在CES正式开幕之前，高通与联想联合发布了号称全球首款5G笔记本电脑的Yoga 5G。

David Rabin认为，5G在PC上除了速度快、延时低的特性之外，还可以大幅提升网络安全性。比如WiFi网络常存在安全隐患，而连接5G网络则可以消除这类隐患，这也是商务人士的强需求。他透露，2020年和2021年联想还会有更多支持5G的PC产品推向市场。