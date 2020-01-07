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雷蛇发布方程式赛车模拟器：202°投影，土豪快乐椅！

2020/1/7 22:45:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月7日消息 根据雷蛇官方的消息，雷蛇与模拟赛车领域的顶尖公司合作打造了Razer Eracing Simulator 雷蛇方程式赛车模拟器概念版，运行Project CARS Pro，结合来自Vesaro, Simpit, Fanatec以及Synthesis VR的诸多技术，还有202°投影系统，液压赛道平台，全手动档控制以及带拨片的方向盘，模拟虚拟赛车体验。 

据介绍，这款模拟机舱采用高度模块化、可升级的系统设计，核心模块基于一个运动平台，通过2个执行器以及1个游戏控制箱提供动力，可以用于专业赛车训练，通过映射反馈动态的地形表面、重力及声音来提供栩栩如生的体验。

方程式赛车模拟器通过2台Full-HD投影机和128英寸定制投影幕提供真实环绕的视觉效果，拥有202°的开阔视角。驾驶系统来自Fanatec，采用阳极铝及碳纤维方向盘，配备磁性拨片及变速按钮和精确的驾驶员辅助装置，并和下方的三踏板系统配对，并可通过液压来模拟重力及力反馈，使身体能感受到重力加速度的推背感和弯道上的离心力。

雷蛇表示，将继续努力打造与构筑终极版的Eracing Simulator，还会投资支持eRacing赛事项目。

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关键词：CES2020雷蛇赛车模拟

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