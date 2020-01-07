苏姿丰手握8核APU与64核线程撕裂者，AMD 2020开年全面领先

IT之家1月7日消息 今天早上，AMD在CES 2020上带来了7nm 8核移动标压和低压处理器，新款桌面和移动端显卡，以及64核心的线程撕裂者性能怪兽，AMD 在2020年开年即实现了全面领先。

在发布会结束后，苏姿丰在推特上公布了手持8核APU与64核线程撕裂者的照片，脸上也露出了自信的笑容。

很多小伙伴可能错过了AMD的发布会，接下来我们完整地回顾一下AMD今天发布的新品。

AMD锐龙4000系列移动处理器

AMD 7nm H系列包括R5 4600H和R7 4800H两款，分别为6核12线程和8核16线程，TDP都是45W，前者的最高4GHz，后者最高4.2GHz。目前尚不清楚核显架构，但GPU核心明显少了，由于H系列主要配合独显使用，这样设计也在情理之中。三级缓存这次也大增，最高达到了12MB。AMD锐龙 U系列处理器有四款，4核起步，最高8核心，TDP均为15W，核显核心最高8组，缓存最高12MB。

AMD 还推出了新款的速龙金牌/银牌处理器，Zen架构，最高双核四线程，定位便携高续航办公和4K影音播放。

第三代AMD 锐龙 Threadripper 3990X处理器

AMD正式推出了64 核心/128 线程设计的锐龙Threadripper 3990X，3990X处理器的渲染性能比AMD 锐龙 Threadripper 3970X提升高达51%。AMD Threadripper 3990X的售价为3990美元，比售价20000美元的双路至强8280渲染时间快了30%。另外，AMD锐龙Threadripper 3990X处理器在Cinebench R20.06 中取得了高达25,399 分的单处理器历史性得分。

新款桌面/移动7nm显卡

RX 5600XT采用了2304流处理器，RDNA架构，GPU频率最高1560MHz，搭载了6GB GDDR6显存，整板功耗为150W。性能方面，AMD表示相比RX590性能提升了42%，同时功耗降低了33%，RX 5600XT对标英伟达的GTX 1660Ti，在《无主之地3》表现超GTX 1660Ti 33%。

在AMD CES发布会上，新款的移动端显卡RX 5600M和RX 5700M显卡也正式发布了，分别定位于“性能级”游戏和“发烧级”游戏。参数方面，RX 5700M/5600M都是36组CU，2304流处理器。其中RX 5700M搭载了8GB的256bit的GDDR6显存，而RX5600M则是搭载了6GB的192bit GDDR6显存。GPU频率方面，RX 5700M最高为1720 MHz，而RX 5600M最高为1265 MHz。