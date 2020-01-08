腾讯投资中山大学旗下高新技术企业

1月8日消息，据天眼查数据显示，近日，中大凯旋的运营主体广州中大凯旋电子科技有限公司发生工商变更，新增股东为深圳市腾讯产业投资基金有限公司，持股比例为20%，成为公司第三大股东。该投资基金为腾讯投资的投资实体之一。与此同时，公司注册资本由原来的2000万元新增至2500万元，增幅为25%。此外，周恒超卸任公司董事，新增董事为腾讯云副总裁罗朝亮。

广州中大凯旋电子科技有限公司成立于2007年4月，法定代表人为巫楚平，经营范围包括信息系统集成服务;软件批发;网络技术的研究、开发等。公司第一大股东为广东华域科技有限公司，持股比例为60%。

据财经涂鸦报道，成立于2007年的中大凯旋隶属于中山大学产业集团，依托中山大学政治与公共事务管理学院、国家治理研究院、国家数字家庭工程技术研究中心和广东省商业联合会，专注电子政务、电子商务和公共服务等领域的信息化项目建设、产品研发及运营，同时也是中山大学旗下产、学、研、商一体化企业及本科教学重点实习基地。

据中大凯旋官方介绍，中大凯旋目前已承接广东“数字政府”推进计划中各类政务应用的创新、实施和推广，包括数字广东集约化建设、粤省事移动民生智慧服务、互联网+政务服务、不动产登记云服务、施工许可云服务、企业开办云服务等互联网应用。

2017年，中大凯旋成为腾讯云计算、数字广东的核心开发合作伙伴，以助力广东“数字政府”建设，其同时也是阿里健康和华为的技术合作伙伴。

值得一提的是，罗朝亮当前的另一个身份为数字广东公司首席技术官。2017年10月，腾讯联合联通、电信及移动三大运营商成立数字广东网络建设有限公司，主要面向公众用户与政企客户提供内容、应用与解决方案等方面的服务，同时亦提供产业基础设施，包括网络、IDC、云计算等。

天眼查数据显示，数字广东网络建设有限公司的所有股东中，腾讯持股49%为最大股东，联通、移动和电信的持股比例分别为18.0%、16.5%及16.5%。

在2019年11月20日举行的腾讯全球数字生态大会·上海峰会上，罗朝亮表示腾讯在to G领域里已尝试诸多垂直领域的项目，其中特别提及了“数字广东”项目，“腾讯全面参与了广东数字政府信息化建设，获得了宝贵经验，也在政府领导带领下积累了大量的数字化转型实战经验。”