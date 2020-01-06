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QQ聊天在线状态能添加“洗澡中”吗？腾讯产品小姐姐：不敢说话...

2020/1/6 18:02:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月6日消息 近期腾讯手机QQ 8.2.6新版本的“在线状态”中新增了“我的电量”功能，用户可以自愿选择自动更新设备电量并展示给好友。不过大家不用担心隐私会泄露，不主动设置的话好友是没有任何办法查看的。

此外，还有包括 “信号弱”“开车中”“学习中”“度假中”等等，任用户选择~

现在腾讯QQ官方以用户问答的形式拉上了产品小姐姐，在这为大家答疑解惑：

QQ：如何切换在线状态？

小姐姐：长按手机QQ主页左上方的头像，或点击在线状态图标，即可在弹出的页面中选择自己的在线状态。

Q：新增这些在线状态的初衷是什么？

小姐姐：QQ之前的在线状态包含在线、忙碌、离开、隐身等6个状态，但这些状态都比较抽象，所以就想新增一些好玩有趣的在线状态，让大家可以更加愉快地玩耍。

基于一些日常，我们决定对QQ当前的在线状态进行改版，新增更多贴近用户生活场景的实用、有趣的在线状态。

QQ：哇！这样我以后玩游戏就切换成“信号弱”，这样坑了也有借口了！

小姐姐：？？？

QQ：这个功能的作用/意义是什么？

小姐姐：在线状态全新改版，新增“我的电量”、“信号弱”、“行走中”等更结合用户真实生活场景的在线状态，让用户线下状态更准确、生动地同步给好友，让线上沟通更亲密顺畅。

QQ：后续对这个功能还有什么调整吗？

小姐姐：我们还在暗中观察更多与鹅粉日常更加紧密的、好玩的在线状态！欢迎大家反馈~小Q你有什么好想法吗？

QQ：可以推出一个“洗澡中”吗？好多人聊着聊着就去洗澡了，洗着洗着就没有了，也不知道她们什么时候才能回我。

小姐姐：

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关键词：QQ腾讯

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