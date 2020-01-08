内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

金蝶天燕财务软件已适配兆芯开胜CPU/中标麒麟系统

2020/1/8 11:34:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月8日消息 近期，兆芯联合深圳市金蝶天燕云计算公司开展产品兼容性测试，测试结果表明金蝶天燕政府数字新财软件V6.0在兆芯开胜ZX-C+系列、KH-20000系列、KH-30000系列处理器及中标麒麟高级服务器操作系统平台上，功能、性能、兼容性、可靠性、稳定性均可满足用户需求。

兆芯自主研发的国产通用处理器基于x86指令集，具备不错的操作系统、软硬件兼容性，可有效加速国产基础软硬件和信息技术在众多关键行业和领域内的平滑迁移。

金蝶天燕政府数字新财软件V6.0是深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司最新推出的一款面向政事业单位行业的财务管理软件产品，是金蝶天燕行政事业单位财务解决方案与金蝶天燕财务云服务的重要组成部分。

🔺金蝶天燕政府数字新财软件V6.0功能演示界面

软件共包括总账管理、固定资产、费用管理、出纳管理、应付管理、财务报表、合并报表、智能核算、会计平台、基础资料等10个模块。

🔺兆芯新一代开胜KH-30000系列处理器主频可达3.0GHz

开胜系列处理器是兆芯面向高性能服务器、存储等产品推出的国产通用处理器产品，开胜系列处理器兼容x86指令集，支持CPU硬件虚拟化技术。最新一代开胜KH-30000系列处理器采用16nm工艺，主频最高可达3.0GHz，支持双通道DDR4 3200 ECC内存，更具备兆芯自主研发的双路互联ZPI 2.0技术，可为系统带来双倍性能和更好的虚拟化应用表现。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：兆芯金蝶财务

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    