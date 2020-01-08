金蝶天燕财务软件已适配兆芯开胜CPU/中标麒麟系统

IT之家1月8日消息 近期，兆芯联合深圳市金蝶天燕云计算公司开展产品兼容性测试，测试结果表明金蝶天燕政府数字新财软件V6.0在兆芯开胜ZX-C+系列、KH-20000系列、KH-30000系列处理器及中标麒麟高级服务器操作系统平台上，功能、性能、兼容性、可靠性、稳定性均可满足用户需求。

兆芯自主研发的国产通用处理器基于x86指令集，具备不错的操作系统、软硬件兼容性，可有效加速国产基础软硬件和信息技术在众多关键行业和领域内的平滑迁移。

金蝶天燕政府数字新财软件V6.0是深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司最新推出的一款面向政事业单位行业的财务管理软件产品，是金蝶天燕行政事业单位财务解决方案与金蝶天燕财务云服务的重要组成部分。

🔺金蝶天燕政府数字新财软件V6.0功能演示界面

软件共包括总账管理、固定资产、费用管理、出纳管理、应付管理、财务报表、合并报表、智能核算、会计平台、基础资料等10个模块。

🔺兆芯新一代开胜KH-30000系列处理器主频可达3.0GHz

开胜系列处理器是兆芯面向高性能服务器、存储等产品推出的国产通用处理器产品，开胜系列处理器兼容x86指令集，支持CPU硬件虚拟化技术。最新一代开胜KH-30000系列处理器采用16nm工艺，主频最高可达3.0GHz，支持双通道DDR4 3200 ECC内存，更具备兆芯自主研发的双路互联ZPI 2.0技术，可为系统带来双倍性能和更好的虚拟化应用表现。