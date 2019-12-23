龙芯之后，兆芯国产通用CPU适配统一操作系统UOS

IT之家12月23日消息 本月早些时候，统一操作系统UOS与龙芯中科通过几个月的密切技术对接，已完成兼容适配，全面适配龙芯桌面电脑、服务器。现在，根据统信软件的消息，兆芯与统信软件同步开展了深入的技术对接，并于近期正式完成了开先KX-6000和开胜KH-30000系列处理器与统一操作系统UOS桌面版和服务器版的适配工作。

官方表示，统一操作系统UOS具有智能协同、美观易用等特点，系统内置统一应用商店，支持下载丰富的主流应用软件，包括文档处理、网络浏览、视频解码、即时通讯等应用体验出色，能够充分满足主流办公应用需求。

开先KX-6000和开胜KH-30000系列处理器是兆芯自主研发的最新一代通用处理器产品，采用16nm工艺，主频高达3.0GHz，产品性能较上一代产品显著提升。

在适配过程中，兆芯集成显卡团队投入了大量精力开发了面向统一操作系统UOS的KX-6000系列处理器集显驱动，并通过与统信软件的协同合作，将集显驱动顺利集成到统一操作系统UOS之中，从而令KX-6000平台能够展现出更强大的音视频性能，支持3D图形加速、超高清视频解码等，同时KX-6000平台各项主流应用方面稳定性、流畅度均表现优异；开胜KH-30000平台搭配统一操作系统UOS服务器版则可以充分满足文件服务器、数据库服务器等应用需求，稳定性、安全性等达到成熟产品标准。

据早前消息，统一操作系统UOS龙芯版目前已适用龙芯3A3000系列、龙芯3B3000系列、3A4000系列、龙芯3B4000系列。龙芯中科电脑基于64位龙芯3号CPU，能够满足日常办公、文字处理、上网、影音播放、三维应用的性能要求。已经有大量整机厂商生产龙芯电脑并推向市场。

根据介绍，统一操作系统筹备组是由多家国内操作系统核心企业自愿发起，成员包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。