一加Concept One概念机电致变色玻璃揭秘

IT之家1月8日消息 在CES 2020消费者电子展上，一加首款概念机Concept One正式发布。一加Concept One看起来很漂亮，被迈凯轮超级跑车中所使用的木瓜色皮革所包覆。

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现在一加手机官方公布了这款手机的众多特性：



OnePlus Concept One后盖使用和迈凯伦720S跑车座椅上相同的皮革，每一部手机的皮革均为手工打造，经过裁切、铲薄、缝线、贴合等复杂的步骤。还采用了迈凯伦经典设计——焕力橙，将速度与激情融入手中。



OnePlus Concept One首次采用了复杂环保的PVD工艺，在手机中框铝合金的表面镀上一层真金，从而呈现出媲美珠宝的高级质感。

在工业设计中，把颜色、材质、工艺（color、material、finishing）称为CMF，而E代表电子化。为解决当前多摄像头排布设计的难题，OnePlus首次提出ECMF方案，在智能手机上采用了电致变色玻璃。

OnePlus Concept One的后置摄像头隐藏在电致变色玻璃下方，只有当使用相机时才能看到它的存在，在其他时间，摄像头隐藏在玻璃中，呈现出一种整洁、不被打断、无负担的美感。

在OnePlus Concept One上，通过控制后盖玻璃的颜色，为它赋予了ND滤镜的功能，称之为Alternate ND。它让我们在相机的专业模式下，白天也能拍摄出「丝绢流水」等特殊的效果。

这是目前整个行业内非常薄的电致变色玻璃。降低厚度的同时也保证变色效果，一加做了两个特别的设计。首先对EC材料反复调整，在EC材料厚度只有0.05毫米的前提下，实现了业界领先的透过率对比度，其次加入了直径不足0.05毫米的非极性的玻璃球，保证玻璃不出现形变的情况下，大幅度降低了玻璃厚度。

不干扰成像效果

在电致变色玻璃内部增加的玻璃球绕过了摄像头区域，采用先进的ITO镀膜技术，实现了更低方阻以及更高透过率的透明导电薄膜。并在玻璃内外侧都增加特殊的AR镀膜来降低光线反射，通过优化上下玻璃、ITO、AR等膜片的光学设计，将透过率提升到另一个高度，使其不会干扰到成像。

0.7秒变色速度

通过长时间的调试，OnePlus Concept One的电致变色玻璃可以在仅仅0.7秒的时间，实现一次从黑色变为全透明的过程，速度甚至比唤醒相机还快，你并不会感受到来自电致变色玻璃的不便。