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一加7T/Pro内测成员第二次招募启动：需热爱刷机，一周一升级

2020/1/8 9:36:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

一加手机官方表示，OnePlus 7T 系列内测第二次招募开始了，用户申请条件包括：持有 OnePlus 7T 系列机型，对氢OS 功能比较熟悉，每周在线时间超 30 小时，热爱刷机，能够接受一周一次的升级频率等。

申请条件

1、持有 OnePlus 7T 系列机型；

2、喜欢氢OS ，对氢OS 功能比较熟悉；

3、每周在线时间超 30 小时；

4、热爱刷机，能够接受一周一次的升级频率；

5、有评测和 ROM 内测经验者优先；

6、有积极向上，乐观开朗，求同存异的心态。

享有福利

1、第一时间体验氢OS 最新内测版本及其它新功能；

2、表现优秀者将有机会获得 OnePlus 周边产品。

相关义务

1、能及时提交功能需求建议和 BUG 反馈；

2、签订《内测保密协议》，严格保密内测期间的相关资源，严禁泄露内测包；

3、内测组加油需热心帮助论坛上的加油解答相关问题，以及协助版主及管理员维护好一加社区的秩序。

申请流程

1、填写问卷：点击此链接前往一加社区填写；

2、回复一加社区招募帖，一句话说明加入理由；

3、氢OS 团队审核通过的加油，我们会通过 QQ 邮件或者添加您的 QQ 邀请您进入内测群，请您及时关注信息。

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关键词：一加7T一加手机

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