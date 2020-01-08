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【视频】CES 2020：帅到爆炸！这款奔驰概念跑车阿凡达居然“横行霸道”

2020/1/8 14:49:46来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

Hello，大家好！我是IT之家的水水。在今年的CES 2020上，一些厂商推出了充满黑科技的概念车，那梅德赛斯奔驰就是其中的一员。他们所带来的，是足以让全场惊掉下巴的设计，阿凡达概念跑车。是的，奔驰和阿凡达电影团队合作打造了这款名为AVTR的跑车，该车的造型设计和内饰材质都非常时尚前卫，并主张低碳环保，可持续发展的理念。处处细节都体现着设计的用心。比如车身背部的33枚金属“鳞片”，灵感源自水母的车轮灯，不采用动物皮革的全素内饰，人车合一的投影控制器等等，特别是它独特的圆形车轮，通过变换角度，就可以实现横向行驶和对角线行驶。现在，外媒Engadget在现场简单体验并试驾了这款跑车，IT之家为该视频添加了中文字幕。想要了解Mercedes-Benz Vision AVTR的更多信息，赶紧点开下面的视频一探究竟吧：

▲点一下直接播放

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另外，水水已经发布的CES 2020新品报道，大家也可以去围观一下哦！

Alienware Concept UFO 上手体验视频：https://www.ithome.com/0/467/206.htm

ThinkBook Plus&Thinkpad X1 Fold上手体验：https://www.ithome.com/0/467/303.htm

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关键词：CES 2020阿凡达梅德赛斯奔驰

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