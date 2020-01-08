三星计划今年年初推出首款智能音箱Galaxy Home Mini

1月8日消息，据国外媒体报道，在2020年的国际消费电子展（CES）上，三星消费电子部门首席执行官（CEO）Hyun-Suk Kim表示，该公司将于今年年初推出其首款智能音箱Galaxy Home Mini。

这款音箱内置了该公司自己的人工智能（AI）语音助手Bixby，能够通过三星的SmartThings平台与物联网连接，可控制智能家居设备，且搭载了三星自家AKG品牌的声音技术。

2018年8月，三星宣布了其搭载Bixby系统的智能音箱Galaxy Home。但在过去的18个月里，这款智能音箱经过了多次延迟，并没有正式推出。除了在去年的CES上短暂亮相外，外界对这款音箱知之甚少。

直到现在，三星也没有宣布Galaxy Home智能音箱的发布日期，也还没有决定是否出售它。

现在，该公司所有的焦点都集中在更便宜和更小的Galaxy Home Mini上，该公司希望将这款音箱打造为其智能家电中最好的语音控制设备。

目前，亚马逊的智能音箱和显示器在全球处于领先地位，而谷歌广受欢迎的Nest和Home设备使其在全球智能音箱市场上排名第四。

在这个竞争如此激烈的领域，三星的首款智能音箱Galaxy Home Mini是否能够脱颖而出呢，那就让我们拭目以待吧。