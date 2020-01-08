三星“人造人”亮相！有情感，有记忆，绝不是AI助手

北京时间1月8日早间消息，据国外媒体报道，本周一，在CES 2020展会上，一家诞生于三星技术和高级研究实验室（又名STAR实验室）的神秘公司首次亮相。该公司将其最新的技术描述为“一种通过计算机所创建的虚拟生物，其外形和行为都与人类相似，具有展示情感和智力的能力”。这家公司将这个技术命名为Neon。

从本质上说，Neon能够制作外形和行为都与人类相似的视频聊天机器人。该公司对媒体表示，Neon并不是无所不知的智能助手，它不能告诉你天气情况，也不能告诉你亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）去世的时候多大岁数。

该公司表示：“Neon不是人工智能助手。Neon更像是我们人类，它是一个独立，但是生活在虚拟空间的活体，它能够展示情绪，并且通过经验进行学习。与人工智能助手不同，Neon并不是无所不知，它也不是让用户询问天气情况，或是播放音乐的界面。”

Neon的设计理念，是要与人进行对话，并且表现的像真人一样。他们能够形成记忆，并且学习新的技能，但是他们并没有实体，至少当前阶段还没有。Neon可以帮助完成“以目标为导向的任务，也可以用个性化的方式协助人们完成需要人与人进行接触的任务”。他们可以充当教师、财务顾问、医疗保健提供方、演员、代言人或是电视主播等等。

另外该公司还表示，虽然它们与真人有着相似的模样和声音，但是它们并非人类的翻版。而且每一个Neon都是独一无二的，拥有自己的个性。

Neons公司将在本周的CES上对其技术进行展示。该公司表示，他们计划展示可用在各行各业的Neon，包瑜伽教练、银行家、K-pop明星、新闻主播和时尚模特等等。来到其展位的参观者将看到现场演示，并且与Neon进行互动。