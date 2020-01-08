三星展示人脸识别图标，被指抄袭苹果Face ID Logo

北京时间1月8日上午消息，在本届CES2020会上，三星犯了一个错误，在昨晚的主题演讲中，三星似乎直接抄袭了苹果的一个图标。这一举动延续了三星和其他公司一直以来存在的，有意或无意地对苹果进行克隆的做法。

左：苹果 右：三星

这一次，三星所使用的面部识别技术图标，几乎与苹果的Face ID图标一模一样。正如iMore说的那样，三星的这个图标虽然与苹果Face ID图标并非完全一致——例如线条看起来更粗了、间距更小，角落的弧度也有所变化——但是一眼看上去，它还是会让人想起苹果的Face ID图标，只不过是经过了细微的调整，以适应幻灯片中其他部分的设计语言。

三星新闻发布会开始大约50分钟之后，这个图标出现了，当时该公司消费电子部门负责人正在谈论他们在网络安全领域方面的投入。这位负责人说到：“我们将在身份保护方面进行投资，让用户通过三星通行证（Samsung Pass）访问你最喜欢的网站和移动应用。”这个图标一共展示了15秒的时间。

这似乎是幻灯片作者的一个失误，三星似乎没有在其软件或产品包装上使用这个图标，该公司真正的面部识别图标是一张脸的轮廓，看上去比较普通。

很长一段时间以来，其他企业都喜欢“借鉴”苹果的设计，很多时候甚至是直接拿来用。三星是其中最著名的一个，该公司曾卷入两起长达数年的诉讼，苹果指控其抄袭了iPhone的设计。