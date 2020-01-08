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苹果App Store去年营收500亿美元，增速显著放缓

2020/1/8 20:23:20来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间1月8日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司周三宣布，自2008年上线以来，App Store应用商店已为开发者带来1550亿美元的收入，高于2019年1月披露的1200亿美元。

据媒体的分析，基于开发者获得应用程序销售额70%的分成，这意味着App Store在2019年的总销售额最高可达500亿美元，并为苹果创造了约150亿美元的收入。

苹果并不披露其App Store每年的总收入。但自2013年以来，苹果每年1月都会发布有关App Store的统计数据，包括支付给开发者的总金额。开发者在App Store上获得应用程序购买价格的70%，在订阅的第二年上升到85%。有了这些信息，就可以从支付给开发者的金额中估算出App Store的总收入。

根据苹果披露的统计数据，该公司在2019年向开发者支付了350亿美元，意味着App Store总销售额为500亿美元。仅凭App Store 500亿美元的年销售额，就可以在“财富500强”中排名第64位，领先于思科，落后于摩根士丹利。

虽然如此，App Store的增速却正在放缓。2019年，苹果向开发者支付了350亿美元，仅比2018年的340亿美元高出2.9%，与2017年30%的支出增长率相比明显放缓。

此外，苹果今日还公布了其他一些数据，包括：

App Store在12月24日至31日期间的销售额为14.2亿美元；

App Store单日营收最高纪录为3.86亿美元，创于2020年1月1日；

50%的Apple Music用户使用了新的歌词同步功能；

苹果新闻（Apple News）在美国、英国、澳大利亚和加拿大拥有超过1亿月活跃用户；

苹果播客（Apple Podcasts）有80多万场节目；

75%的iCloud用户使用双因素身份验证，这种登录方式使攻击者更难控制用户帐户。

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关键词：App Store

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