富士康第四季度营收576亿美元，环比增长25%

北京时间1月8日晚间消息，据台湾地区媒体报道，富士康今日发布了2019年第四季度财报，营收为1.73万亿新台币（约合576亿美元），环比增长25.23%，为有史以来第二高纪录。

去年12月，富士康营收为5395.1亿新台币（约合177.9亿美元），环比下滑10.48%，同比下滑12.89%。这使得富士康第四季度营收达到了1.73万亿新台币，创历史第二高纪录。整个2019年，富士康营收为5.33万亿新台币，同比上涨0.82%，创历史新高。

12月份，包括服务器和网络通信设备在内的企业相关产品业务的营收涨幅最高，其次是组件和其他业务（连接器、机箱和服务），以及包括智能手机、电视和游戏机在内的消费者和智能产品业务。相比之下，包括个人电脑和平板电脑在内的计算业务表现最差。

整个第四季度，计算业务的营收环比涨幅最大，其次是消费者和智能产品业务、企业相关产品业务，以及组件和其他业务。

据市场分析人士称，组件和其他业务仅占富士康总收入的不到10%，而消费者和智能产品业务占近50%。与企业相关的产品和计算业务各占富士康收入的约20%。

对于2020年，富士康对企业相关产品业务持乐观态度，并预计该业务同比将出现强劲增长，而其他三项业务的营收涨幅将较小。

当前，富士康正在推动数字转型以提高盈利能力，并计划将其运营利润率提高1个百分点，达到10%的毛利率。