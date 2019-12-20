内鬼盗卖iPhone零件获利3亿？富士康：完全是子虚乌有

IT之家12月20日消息 据中国基金报报道，近日一名台商爆料他的团队与富士康郑州厂大陆籍高级干部合作，以低价买进本应销毁的iPhone零组件瑕疵品，经简单加工，再以原厂良品的名义转卖。从2016年7月到今年2月，他的团队光从富士康郑州厂取得的货品，就已获利人民币3亿元（约新台币13亿元、4300万美元）。

这名台商今年2月因故与大陆干部闹翻，回台后，他先向富士康母公司鸿海投诉，但未获回应，之后转向苹果总公司检举，在给苹果CEO库克的举报电邮中，上述台商写道：“为了搜集证据，我花了很多时间，并安排秘密人员进入富士康，在过去的几年中，流出市场的许多手机组件已经被收购，这已严重影响了苹果的权益，每年损失近30亿美元。”

据悉，库克已要求亚洲稽核单位彻查，一封电子邮件显示，调查由苹果的商业保证与审计（BA&A）团队负责，该团队直接向公司董事会报告。

鸿海集团当地时间12月18日晚间连发两则声明，强调集团有内鬼导致客户年损失30亿美元的传闻，完全是子虚乌有，将对爆料者保留法律追诉权。

鸿海强调，相关报道内容除了启动查核机制，并已请有关单位进行侦查，但对于爆料者企图打击集团形象之行为，为维护股东权益及公司商誉，公司也将对爆料者保留法律追诉权。

鸿海创办人郭台铭18日出席活动时，回应媒体问到富士康盗卖零件事件，他说，“我不知道，很多报道看看而已”，并表示，现在自己不再经营，这也是经营者要负起的责任，任何一家生产量相当大的公司，在百万员工中难免会有1至2位发生不合理的事情，一切都将依法办理。