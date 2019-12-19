美光科技第一财季营收51亿美元，净利同比降85%

北京时间12月19日凌晨消息，美光科技今日发布了该公司的2020财年第一财季财报。报告显示，美光科技第一财季营收为51.44亿美元，与去年同期的79.13亿美元相比下降35%；净利润为4.91亿美元，与去年同期的32.93亿美元相比下降85%。美光科技第一财季业绩超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价涨逾3%。

主要业绩：

在截至11月28日的这一财季，美光科技的净利润为4.91亿美元，每股摊薄收益为0.43美元，这一业绩远不及去年同期。2019财年第一财季，美光科技的净利润为32.93亿美元，每股摊薄收益为2.81美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），美光科技第一季度调整后净利润为5.48亿美元，调整后每股收益为0.48美元，这一业绩超出分析师预期，相比之下去年同期的调整后净利润为35.08亿美元，调整后每股收益为2.97美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，27名分析师此前平均预期美光科技第一财季每股收益将达0.47美元。

美光科技第一财季营收为51.44亿美元，与去年同期的79.13亿美元相比下降35%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29名分析师此前平均预期美光科技第一财季营收将达50.1亿美元。

美光科技第一财季毛利润为13.66亿美元，在营收中所占比例为26.6%，相比之下去年同期的毛利润为46.15亿美元，在营收中所占比例为58.3%。不按照美国通用会计准则，美光科技第一财季毛利润为14.05亿美元，在营收中所占比例为27.3%，相比之下去年同期的毛利润为46.70亿美元，在营收中所占比例为59.0%。

美光科技第一财季运营支出为8.48亿美元，相比之下去年同期为8.56亿美元。不按照美国通用会计准则，美光科技第一财季运营支出为8.11亿美元，相比之下去年同期为7.83亿美元。其中，美光科技第一财季销售、总务和行政支出为2.11亿美元，相比之下去年同期为2.09亿美元；研发支出为6.40亿美元，相比之下去年同期为6.11亿美元；其他运营收入为300万美元，相比之下去年同期的其他运营支出为3600万美元。

美光科技第一财季运营利润为5.18亿美元，在营收中所占比例为10.1%，相比之下去年同期的运营利润为37.59亿美元，在营收中所占比例为47.5%。不按照美国通用会计准则，美光科技第一财季运营利润为5.94亿美元，在营收中所占比例为11.5%，相比之下去年同期的运营利润为38.87亿美元，在营收中所占比例为49.1%。

美光科技第一财季用于资本支出的投资（其中不包含由合作伙伴提供融资的金额）为19.3亿美元，调整后自由现金流为7900万美元。美光科技在第一财季中总共回购了100万股普通股，回购总对价为5000万美元。截至第一财季末，美光科技持有的现金、有价证券投资和限制性现金总额为83.1亿美元，现金净额为26.6亿美元。

业绩展望：

美光科技预测，该公司2020财年第二财季营收将达45亿美元至48亿美元；毛利率将达26%，上下浮动1.5个百分点；不按照美国通用会计准则的毛利率将达27%，上下浮动1.5个百分点；利息支出将达500万美元，不按照美国通用会计准则的利息支出为零；每股摊薄收益将达0.25美元，上下浮动0.06美元；不按照美国通用会计准则，每股摊薄收益将达0.35美元，上下浮动0.06美元，均不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27名分析师此前平均预期美光科技第二财季每股收益将达0.41美元，28名分析师此前平均预期其营收将达47.8亿美元。

股价反应：

当日，美光科技股价在纳斯达克常规交易中上涨0.04美元，报收于53.04美元，涨幅为0.08%。在随后截至美国东部时间周三下午4点29分（北京时间周四凌晨5点29分）的盘后交易中，美光科技股价再度上涨1.64美元，至54.68美元，涨幅为3.09%。过去52周，美光科技的最高价为54.30美元，最低价为28.39美元。