专访联想PC营销副总裁：折叠屏PC年中上市，不会为价格牺牲屏幕品质

北京时间1月11日消息，今年CES上，联想带来了全球首款折叠屏PC ThinkPad X1 Fold。在展会现场，凤凰网科技对联想相关高管进行了采访，详细了解了这款产品的具体细节。

继ThinkPad X1 Fold在2019年五月首次亮相后，在CES 2020上，联想宣布其将于2020年年中正式上市，这款笔记本配备了来自LG Display的OLED屏幕，屏幕展开尺寸为13.3英寸，搭载英特尔混合架构Lakefield处理器，并采用Windows 10X系统，支持5G网络。

联想全球商用产品组合与产品管理高级总监Tom Butler表示，ThinkPad X1 Fold的研发历时四年，是联想与微软、英特尔、还有LG Display一起合作的结果。在研发的过程中，最大的难点就是如何去保护屏幕。

据了解，由于ThinkPad X1 Fold的屏幕像一张纸一样薄，所以为了增强ThinkPad X1 Fold屏幕的抗冲击性，联想将两块碳纤维增强框架板分别贴在屏幕的后方。当屏幕受到撞击时，弹性碳纤维板可以吸收一部分力，从而起到保护屏幕的作用。此外，屏幕的表面还覆盖了保护层，能够避免屏幕被指甲等硬物划伤。

在使用的过程中，屏幕中间部分会被来回折叠，所以更容易损坏。为了解决这个问题，联想在屏幕折叠处采用了类似摇篮式的设计，当屏幕折叠时，铰链系统能够使折叠处弯曲来保护屏幕，这一点和motorola Razr的处理方式相同。除此之外，ThinkPad X1 Fold的外框采用合金和碳纤维制成，并使用硅材料对电脑提供内部的支撑，而电脑的背部则使用了皮质保护套。

据联想集团个人电脑及智能设备商业营销副总裁David Rabin透露，ThinkPad X1 Fold经过了很多次测试和调校，并经过了3万次折叠测试，完全能够保证产品满足用户的使用需求。

至于这款产品的定位，Tom Butler表示，这是一款开放性产品，首先，对科技非常热衷的用户是产品的目标用户之一。另外，经常在全球出差的商务人士对便携性需求很高，这款产品可以很好地满足他们。此外，因为这款电脑折叠后体积小巧，即使在移动过程中仅带了一个小包，携带和使用这款产品也会非常方便。在火车、公共汽车等一些非常拥挤的场合，这款产品体积很小，占用的空间少，也是非常大的优势。

ThinkPad X1 Fold海外售价为2499美元（约合人民币17287元），对此Tom Butler表示，2499美元的定价基于成本和对市场的预期，不会牺牲屏幕的品质来匹配价格，目前的定价是在消费者容易接受的范围内。联想想让更多的人亲自购买和体验到产品，以此更好地支持产品的后续研发。

据了解，ThinkPad X1 Fold将于今年年中上市。另外David Rabin还透露，支持5G的PC会在2020年开始面世。在未来几年，会有更多5G的PC被推向市场。