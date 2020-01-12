贝佐斯计划访问印度会见莫迪，小商贩们不乐意了

亚马逊创始人杰夫-贝佐斯（Jeff Bezos）计划下周访问印度，参加公司活动，并有可能与印度政府官员会晤。然而等待他的，还有印度数万名小商贩组织的抗议活动。

三位消息人士称，贝佐斯下周将参加在新德里举行的亚马逊活动，旨在与中小企业建立联系。知情人士称，他还寻求与印度总理和其他政府官员会面，预计会谈将围绕电子商务展开。贝佐斯此次访问的细节，包括他的抵达日期和停留时间还不清楚。

代表约7000万实体零售商的印度贸易商联合会（CAIT）表示，贝佐斯在印度逗留期间，该组织将在300个城市举行抗议活动。

自2015年以来，印度贸易商联合会一直在与在线零售商亚马逊和沃尔玛控股的Flipkart展开斗争，指责它们大幅打折，并无视印度的外国投资规定。

两家电商都否认了这些指控。亚马逊此前曾表示，其平台为成千上万的小商贩、工匠、织布工和女企业家提供了商机。但印度贸易商联合会并不信服。

该组织秘书长Praveen Khandelwal表示，“我们计划在德里、孟买、加尔各答等所有主要城市以及小城镇组织和平集会反对贝佐斯。我们预计将动员至少10万名商人参加抗议活动。”

印度拥有13亿人口，是全球第二大智能手机用户群体。对于美国零售商亚马逊和沃尔玛来说，印度是它们发展业务的关键市场。

它们平台上的折扣吸引了印度人在网上购买从杂货到大型电子设备等各种商品，印度贸易商联合会表示，这种现象不公平地损害了实体零售商的业务。

印度政府去年出台了相关规定，禁止在网上大幅打折，以保护近1.3亿依赖小规模零售的人——这是一个关键的选民基础。

这些规定迫使电子商务公司改变其业务结构，招致美国的批评，并使两国的贸易关系紧张。

此前有报道称，联邦商务部正在审查印度贸易商联合会对Flipkart和亚马逊的投诉和证据。