亚马逊威胁员工：公开批评公司气候政策将被开除

北京时间1月3日早间消息，亚马逊一个员工团体最近指控说，有两名员工直言不讳，反对公司的环境政策，亚马逊威胁员工，说要炒掉他们。

亚马逊气候正义组织（Amazon Employees For Climate Justice）在Twitter发表声明称，亚马逊法务及人力资源代表接触几名员工，他们说员工违反了公司的外部沟通政策。有两名员工被告知，如果继续对外谈论亚马逊业务，他们将会丢掉工作。

用户体验设计师马连·科斯塔（Maren Costa）是两名员工之一。科斯塔在声明中表示：“现在不是射杀信使的时候，现在不是让直言者禁声的时候。”遭受威胁的还有软件开发工程师杰米·科瓦尔斯基（Jamie Kowalski）。科斯塔和科瓦尔斯基说，10月份他们公开谈论公司事务，后来就收到亚马逊律师的来信。

亚马逊气候正义组织声称，去年9月亚马逊修改政策，规定员工如果以员工身份在公共论坛谈论亚马逊，需要提前获得批准。

不过亚马逊新闻发言人杰西·安德森（Jaci Anderson）却说，公司的沟通政策并不是新的。9月份，亚马逊在内部网站设立新版块，员工可以在那里提出申请，这样他们畅所欲言就会变得更容易一些；在此之前，员工必须获得高级副总裁的直接许可才能发声。这位女新闻发言人还说，亚马逊鼓励员工在团队内部解决问题，他们可以提出意见，通过内部渠道改进公司运营。