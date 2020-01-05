发力线下：亚马逊考虑在德国开设新实体店面

电子商务公司亚马逊在德国的负责人周六表示，该公司正在考虑在德国开店。德国是亚马逊在美国之后的第二大市场。

媒体援引拉尔夫-克莱伯尔（Ralf Kleber）在一次采访中所说的话称：“消费者喜欢多样化的购物方式，如线下购物。”

亚马逊已经在美国和英国开设了商店，包括全食超市和免结账的亚马逊Go食品店。

Kleber还称，亚马逊希望通过Alexa语音控制设备来推动购物。他指出，亚马逊正在以低价出售Echo Dot设备，以鼓励人们广泛使用。