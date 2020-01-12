并非Bloom，曝三星Galaxy Fold 2折叠屏才是正式名称

IT之家1月12日消息 此前报道称，三星将在CES 2020国际消费电子展的闭门会议上展示三星Galaxy Fold 2，并且该设备的名称三星Galaxy Bloom已经泄露，并且还有照片证明。

现在，外媒LetsGoDitigal从其来源报告表示，这是一个误解，并且Bloom是该设备的代号，而实际名称尚未透露。

但是，他们确实相信它会保留在Fold系列中，但末尾带有字母，例如Samsung Galaxy Fold F或W。目前大多采用Galaxy Fold 2。

不过，他们也确认了Fold 2对女性消费者的关注，其设计显然是受Lancombe彩妆造型的启发。

据报道，三星新的折叠屏设计将积极针对20年代新女性，希望引起共鸣。

SamMobile此前曾报道说，该手机将具有8K视频录制功能，伴随三星的8K TV电视。

其他早先泄露的规格包括：

Galaxy Fold 2将采用去年的骁龙855处理器。

Galaxy Fold 2的前置摄像头将为10MP，很可能是当前Galaxy Note10系列中相同的图像传感器。

翻盖式可折叠设备的背面将具有双摄像头设置。

设备背面有一个小的通知显示屏，当设备处于折叠状态时，它将向用户提供所需的信息。打开设备后，将为你的自拍需求提供10MP的打孔式前置摄像头。

该设备将具有用于充电的USB-C端口，并且没有3.5mm耳机插孔。

爆料称，Fold 2将放弃旧的塑料盖板材料，而采用超薄玻璃盖板。这将使屏幕看起来更平整。使用玻璃盖板的另一个好处是它将减少褶皱的产生。

有传言称，Galaxy Fold 2将支持S Pen。

根据下届三星Unpacked活动的宣布及泄露信息，三星将于2月11日在旧金山揭开Galaxy Fold 2和Galaxy S20系列智能手机的面纱。而且，三星Galaxy Fold 2的价格将与苹果iPhone 11 Pro相当。