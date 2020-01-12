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亚马逊员工泄露客户数据，官方回应：相关人员已被解雇

2020/1/12 9:43:45来源：新浪科技作者：樵夫责编：微尘评论：

亚马逊一周以来第二次承认其员工不正确地访问了客户数据。

亚马逊周五通知客户，在发现几名员工与第三方共享客户电子邮件地址和电话号码后，他们解雇了这几名员工。

亚马逊发言人在一份声明中说：“对此事件负责的个人已经被解雇，我们正在支持执法部门对他们的起诉。”

亚马逊表示，没有其他用户信息被共享。但该公司拒绝透露有多少名员工被解雇，以及受此事件影响的客户数量或为何与第三方共享信息。

亚马逊在发给客户的电子邮件中表示，员工与第三方共享数据的行为违反公司政策。

在本周的另一起事件中，亚马逊宣布解雇了四名Ring员工，原因是他们滥用对客户视频源的访问权限。亚马逊表示，Ring现在将“此类数据访问限制在少数团队成员内”，并将继续审查对这些特权的访问，以确定“他们是否需要继续访问客户信息”。

亚马逊在2018年10月承认了另外一起几乎相同的事件，该公司当时因为与第三方共享客户电子邮件地址而解雇了一名员工。在2018年11月，亚马逊也披露了一起事件，其中有数目不详的用户名和电子邮件地址因为“技术错误”而遭到泄露。

第三方卖家对于亚马逊的整体业务已变得越来越重要，这使其可以大大扩展其网站上可用产品的选择。现在，该市场占亚马逊总销售额的一半以上，吸引了数百万在该平台上销售产品的第三方卖家。

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关键词：亚马逊

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