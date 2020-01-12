微博之夜举行，CEO来去之间 吐槽合照：你们给我P了头发？？？

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月12日消息 2019年微博之夜在1月11日晚上举行，在这场活动中，微博颁发了众多奖项，包括微博年度影响力事件，星光公益影响力人物、微博年度进取艺人、微博年度进取团体、微博年度热剧、微博年度电影等。
昨晚有一个小插曲火了。微博[email protected]来去之间 为微博十年影响力组合@TFBOYS组合 颁奖，而在微博之夜官方晒出的照片中，@来去之间 自曝吐槽：你们给我P了头发？？？
有网友还给出了前后对比图：
看来脱发人士只能这样了。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有