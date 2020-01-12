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微博之夜举行，CEO来去之间 吐槽合照：你们给我P了头发？？？

2020/1/12 12:08:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月12日消息 2019年微博之夜在1月11日晚上举行，在这场活动中，微博颁发了众多奖项，包括微博年度影响力事件，星光公益影响力人物、微博年度进取艺人、微博年度进取团体、微博年度热剧、微博年度电影等。

昨晚有一个小插曲火了。微博[email protected]来去之间 为微博十年影响力组合@TFBOYS组合 颁奖，而在微博之夜官方晒出的照片中，@来去之间 自曝吐槽：你们给我P了头发？？？

有网友还给出了前后对比图：

看来脱发人士只能这样了。

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关键词：微博脱发P图

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