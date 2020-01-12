国产喷气支线客机ARJ21获国家科技进步奖一等奖

IT之家1月12日消息 1月10日上午，2019年度国家科学技术奖共评选出296个项目和12名科技专家。其中，国家最高科学技术奖2人；国家自然科学奖46项，其中一等奖1项、二等奖45项；国家技术发明奖65项，其中一等奖3项、二等奖62项；国家科学技术进步奖185项，其中特等奖3项、一等奖22项、二等奖160项；授予10名外籍专家中华人民共和国国际科学技术合作奖。

据央视新闻，今年的“国家科学技术奖”一大重要特点是获奖项目涵盖了机械装备、新一代半导体照明、航空安全和飞机制造等重要领域，在生态环保、清洁能源、食品安全等方面也有优秀成果获奖。

在国家科学技术奖励大会上，国产喷气支线客机ARJ21荣获2019年度国家科学技术进步奖一等奖。ARJ21飞机是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。截至目前，ARJ21飞机已累计交付客户22架，先后开通37条航线。



ARJ21飞机是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。2002年4月经国家批准立项，2008年11月28日在上海成功首飞，2014年12月30日取得中国民用航空局颁发的型号合格证，2015年11月29日正式交付成都航空，2016年6月28日成功首航，实现了我国航线上国产喷气客机零的突破。通过ARJ21飞机的研制，我国第一次走完了喷气客机设计、制造、试验、试飞、批产、交付、运营全过程，掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术，填补了我国自主研发喷气运输类飞机全程实践的空白，实现了我国航空工业喷气运输类民用飞机集成创新能力的大幅度提升，为我国民机事业的发展进一步夯实了基础。