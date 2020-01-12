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“官方抢票神器”用起：12306春运火车票三大时间点可捡漏

2020/1/12 12:33:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月12日消息 据12306全路客票系统监控中心统计，截至1月9日，铁路全渠道共发售车票4.12亿张。最高日发售量出现在1月3日，发售2月1日正月初八的票，全渠道售出1639万张，其中网售1443万张，占比88%。

此前据中国铁路表示，2020年铁路春运自1月10日开始，2月18日结束，共40天，预计全国铁路发送旅客4.4亿人次，同比增加3257万人次，日均1100万人次，增长8.0%。

今年候补购票功能帮许多没抢到车票的人买到了车票。从春运售票启动至今，12306已累计兑现候补订单582.6万笔，出票723.7万张，兑现率达70%。

每年春运抢票，都会流传出“三大捡漏时间”购票攻略：包括起售45分钟后、发车前15天、开车前24小时和48小时。这个攻略靠谱吗？

据中国铁道科学研究院12306技术部副主任张志强表示，这几个时间点与退票费及支付时间有关，确实会出现数据高峰，这个“漏”可以捡。

张志强解释，开车前15天是免收退票费的最后时间，发车前48小时至24小时，按票价10%计费，不足24小时的按票价20%收费，这期间是退票费变高前的集中退票时段，确实会出现退票略增的情况。他也提醒旅客，候补功能才是12306的“官方捡漏神器”，可多选择候补功能购票。

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关键词：火车票12306

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