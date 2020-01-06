中消协律师称12306第三方抢票软件与黄牛本质一致，但于法无据

IT之家1月6日消息 媒体报道称，有说法称“12306是中国爬虫光顾最多的网站”。据不完全统计，目前抢票平台近60家，多包含抢速包、保险等隐形消费。律师称抢票软件挤占、侵犯了消费者公平购票机会，本质与黄牛一致，但法律上有差别。

此前中国铁路12306已经出手屏蔽了多个抢票软件，数据显示，2018年春节期间，12306页面浏览量最高达813亿次，平均每秒165万次。而出行是爬虫散布最多的，其中有89.02%流量是冲着12306去的。

有中消协律师表示，抢票技术本身是中性的，但是用在特定的时间抢票，挤占了侵犯了普通消费者公平购票的机会，所以铁路的售票系统应该在技术上屏蔽抢票软件的使用。

另外技术是中性的，但是有的网络平台利用抢票软件以盈利的目的加价销售，从消费者角度看，跟从过去的黄牛手中买票没有本质区别，但从法律上两者又有区别，原来的黄牛票是非实名的，谁购买到票，这个票就是他的了。然后他再卖就属于倒卖，倒卖火车票超过5000元的构成犯罪，法律此前明确规定了倒卖车船票证罪。

现在的软件，再加上实名制，相当于代理的方式，目前对于加钱费用的属性，比如这是代理费还是什么性质的收入，法律上是什么犯罪方式并未规定。至于使用爬虫等去抢票，目前法律上也未有定罪的规定。还是一个技术问题，边界就是利用的手段、方式，实施的一些行为、牟利，符不符合最新的法律规定。